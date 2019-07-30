Футбол
Бывший полузащитник ФК «Краснодар» Перейра перешел в «Орландо Сити»Кубань 24 00:40
На странице в Twitter «Орландо Сити» из Флориды сообщается о переходе в футбольный клуб хавбека Маурисио Перейры, который ранее выступал за ФК «Краснодар». Американский клуб подписал 29-летнего полузащитника до конца сезона 2019/20, сообщает «Спорт Экспресс».
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