Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭSport24.ru 05:20

Полузащитник Амир Натхо продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии. 22-летний футболист стал игроком БАТЭ. Многократный чемпион Белоруссии опубликовал заявочный лист на новый сезон, и в нем значится фамилия Натхо.
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Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭ

Матч ТВ06:16

Амир Натхо стал игроком БАТЭ

Спорт-Экспресс05:00

Российский футболист Амир Натхо продолжит карьеру в БАТЭ

ТАСС05:26

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭ

Sport24.ru05:20

Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ

Чемпионат05:10

Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ

Газета.Ru05:38

Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон

ProstoProSport03:59
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