Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭSport24.ru 05:20
Полузащитник Амир Натхо продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии. 22-летний футболист стал игроком БАТЭ. Многократный чемпион Белоруссии опубликовал заявочный лист на новый сезон, и в нем значится фамилия Натхо.
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