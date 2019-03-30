Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭSport24.ru 05:20

С 2012 по 2013 год выступал за «Дружбу», а в 2014 году перебрался в «Барселону В». На протяжении карьеры также числился игроком ЦСКА (1 матч) и «Локомотива». Провел 10 матчей за «Краснодар-2», а последним клубом Натхо был «Вииторул».

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭ

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