Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭГазета.Ru 05:38
Бывший полузащитник ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо перешел в белорусский БАТЭ, сообщает ТАСС. Об этом стало известно из заявочного листа белорусской команды, который опубликован на официальном сайте БАТЭ.
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Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе
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Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
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ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
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Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
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Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
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Происшествия
В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
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В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
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Происшествия
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Причиной стал неизвестный нарушитель, который разгуливал на путях вокзала Сент-Панкрас с флагом Англии.
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Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
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