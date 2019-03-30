Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭГазета.Ru 05:38

Бывший полузащитник ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо перешел в белорусский БАТЭ, сообщает ТАСС. Об этом стало известно из заявочного листа белорусской команды, который опубликован на официальном сайте БАТЭ.
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Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭ

Матч ТВ06:16

Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ

Газета.Ru05:38

Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон

ProstoProSport03:59

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» А. Натхо перешел в БАТЭ

Sport24.ru05:20

Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ

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Амир Натхо стал игроком БАТЭ

Спорт-Экспресс05:00

Российский футболист Амир Натхо продолжит карьеру в БАТЭ

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