Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭГазета.Ru 05:38
Бывший полузащитник ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо перешел в белорусский БАТЭ, сообщает ТАСС. Об этом стало известно из заявочного листа белорусской команды, который опубликован на официальном сайте БАТЭ.
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