Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Цубер перешел в «Штутгарт»
РИА Новости
08:08

Немецкий футбольный клуб "Штутгарт" на своем сайте сообщил о переходе на правах аренды из "Хоффенхайма" полузащитника сборной Швейцарии Стивена Цубера. Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
РИА Новости08:08

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«Штутгарт» арендовал бывшего полузащитника ЦСКА Цубера

Sport24.ru10:05

Бывший полузащитник ЦСКА Цубер перешел в «Штутгарт»

РИА Новости08:08

Экс-игрок ЦСКА Цубер перешёл в «Штутгарт»

Чемпионат07:57

Бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Штутгарт»

Sportbox.RU07:51

Бывший полузащитник ЦСКА перешел в «Штутгарт»

Матч ТВ07:51

Стивен Цубер, который играл в ЦСКА, остаток сезона проведет в «Штутгарте»

Спорт-Экспресс07:22

Экс-хавбек ЦСКА Цубер ушел из «Хоффенхайма» в аренду в «Штутгарт»

Sports.ru07:35
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Швейцарский футболист
Швейцарский футболист, полузащитник клуба «Хоффенхайм». Являясь правоногим футболистом, играет преимущественно на левом фланге, также при необходимости может сыграть в центре нападения.
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Хоффенхайм
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
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