Футбол
Немецкий футбольный клуб "Штутгарт" на своем сайте сообщил о переходе на правах аренды из "Хоффенхайма" полузащитника сборной Швейцарии Стивена Цубера. Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
РИА Новости08:08
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