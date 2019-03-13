Происшествия
Бывший осетинский депутат признал конфликт с избитой учительницейRT на русском 14:13
Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии завершили проверку по факту избиения учительницы в одной из школ в Ардоне. Отмечается, что бывший депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили подтвердил, что между ним и женщиной был конфликт.
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Политика
Британский парламент проголосует за отсрочку Brexit
Парламент Великобритании рассмотрит вопрос отсрочки выхода страны из Евросоюза, 14 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Керченском проливе село на мель либерийское грузовое судно
Либерийское грузовое судно Maryland село на мель в Керченском проливе, сообщает 14 марта пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено в 14:15
Политика
КПРФ решила передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика
YouTube заблокировал канал Зеленского
Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Космос
«Роскосмос» предложил проводить на МКС военные эксперименты
В материалах, опубликованных на сайте госкорпорации "Роскосмос", содержатся планы проводить военно-прикладные эксперименты на борту Международной космической станции.
Обновлено в 14:35
Политика
Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила появившиеся в Сети мемы про законы об оскорблении государства и фейковых новостях.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Зенит» и «Вильярреал» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Происшествия
Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане
"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Единоборства
RCC разорвала отношения с Александром Емельяненко
Обновлено в 13:24
Футбол
Аленичев заявил, что за письмом болельщиков о его отставке стоит руководство «Енисея»
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Енисей» Дмитрий Аленичев уверен, что открытое обращение болельщиков команды к губернатору Красноярского края появилось по инициативе руководства клуба.
Обновлено в 13:35
Общество
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.
Обновлено в 12:12
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика
Дипломаты США покинули Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Политика
Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП в стране
Американские сенаторы проголосовали за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения в США, который был объявлен президентом Дональдом Трампом для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:01
Политика
В Германии заявили о «ренессансе» российского Крыма
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Юлия Началова лечила рану на ноге лидокаином
Обновлено в 11:03
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика
Киев осудил поездку французских политиков в Крым
Украинский МИД осудил поездку французских политиков в Крым, отметив, что таким образом они «проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица
В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет работу 3 апреля
Завод Mercedes-Benz, строящийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начнет работу 3 апреля 2019 года.
Обновлено в 11:50
Политика
Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Клима
Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Клима от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Обновлено в 12:19
Экономика
На долгострои в 26 регионах могут выделить девять миллиардов рублей
Порядка 9 миллиардов рублей может быть выделено из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в тех регионах, где таких объектов меньше всего, сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 14:18
Политика
Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено в 12:11
Общество
Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки
К Telegram за последние 24 часа присоединились 3 млн новых пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.
Обновлено в 05:13
Общество
Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»
В четверг Д.Медведев приехал в ММДЦ "Москва-Сити" осмотреть новый комплекс, куда переезжают, в частности, центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи - всего около 5 тыс. сотрудников.
Обновлено в 11:07
Кино
Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне
Первый канал принял решение перенести показ американского документального фильма «Покидая Неверленд» о расследовании в отношении певца Майкла Джексона из эфира на сайт телеканала.
Обновлено в 08:59