Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Чемпионат
10:54

Бывший главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко потребовал от махачкалинского клуба три миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Чемпионат10:54

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Гендиректор «Анжи»: «Признаем, что должны Скрипченко 3 миллиона. Но денег нет»

Спорт-Экспресс11:20

Источник: Экс-тренер «Анжи» требует оштрафовать клуб

Soccer.ru11:08

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Чемпионат10:54

Экс-тренер «Анжи» Скрипченко требует оштрафовать клуб на 500 тыс. рублей. Ему должны 3 млн

Sports.ru11:32

Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона рублей и 500 тысяч штрафа для клуба

Sport24.ru11:08

Претензии Скрипченко к «Анжи» выросли на сумму штрафа. В клубе ему так и не выдали зарплату

Спорт уик-энд10:43

Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев

Бомбардир.ру10:40
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Футбол

«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»

Московский "Локомотив" вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий "Шальке".
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Бекао сможет сыграть с «Реалом»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао сможет принять участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне.
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Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

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"Валенсия" опубликовала заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
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«Барселона» хочет заполучить Компани

"Барселона" следит за 32-летним защитником "Манчестер Сити" Венсаном Компани. Об этом на своих страницах сообщает The Sun.
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На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
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Хавбек «Манчестер Сити» выбыл на три недели

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Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении у «Реала» полузащитника Марко Асенсио, однако сам футболист не спешит покидать Мадрид.
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Представители железнодорожников запечатлели картонную модель немецкого защитника в разных локациях Гельзенкирхена.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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