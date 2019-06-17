Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru 12:23
Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
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Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
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Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы
Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
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В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
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Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
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Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
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Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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Здоровье
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Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
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Шоу-бизнес
Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал
"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
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Обновлено в 06:42
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
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Обновлено в 12:07
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Космос
Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться
Обновлено в 12:26
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
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Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина
Обновлено в 10:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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Технологии
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
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Россиянка 23 года прожила с хирургическими зажимами в животе
Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения.
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Армия и оружие
Представлен доклад о модернизации ядерного оружия в мире
По данным СИПРИ, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться благодаря усилиям России и США, однако страны, обладающие такими вооружениями, продолжают их модернизацию.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Здоровье
В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека
Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40