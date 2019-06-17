Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru 12:23

Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
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Воспитанник «Зенита» близок к переходу в «Рубин»

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Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности

Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
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Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
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Гаджеты

В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

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Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика

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Здоровье

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Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал

"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ

Обновлено в 13:26
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
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В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Культура

Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
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Космос

Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться

Обновлено в 12:26
Экономика

Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей

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Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
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Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Технологии

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
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Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Представлен доклад о модернизации ядерного оружия в мире

По данным СИПРИ, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться благодаря усилиям России и США, однако страны, обладающие такими вооружениями, продолжают их модернизацию.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Здоровье

В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека

Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». По итогам сезона 2018/19 клуб формально выбыл в ФНЛ, однако из-за недостатка финансирования рискует понизится до ПФЛ.
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