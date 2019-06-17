Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru 12:23

Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
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Долгов находится на просмотре в «Рубине»

Советский спорт14:22

Воспитанник «Зенита» близок к переходу в «Рубин»

Матч ТВ12:44

На просмотре в казанском «Рубине» находится нападающий Павел Долгов

Татар-информ13:37

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»

Sport24.ru12:23

Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»

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Экс-форвард «Зенита» проходит просмотр в «Рубине»

Нева Спорт13:38

Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» – на просмотре в «Рубине»

Спорт-Экспресс12:17
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Общество

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Политика

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Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
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Энергетика

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Обновлено в 11:59
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Культура

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В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Обновлено в 18:39
Культура

В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина

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ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

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В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». По итогам сезона 2018/19 клуб формально выбыл в ФНЛ, однако из-за недостатка финансирования рискует понизится до ПФЛ.
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