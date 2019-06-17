Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru 12:23

Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»

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