Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru 12:23

Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
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Долгов находится на просмотре в «Рубине»

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Экс-форвард «Зенита» проходит просмотр в «Рубине»

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Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» – на просмотре в «Рубине»

Спорт-Экспресс12:17

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»

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Матч ТВ12:44

На просмотре в казанском «Рубине» находится нападающий Павел Долгов

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
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