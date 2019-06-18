Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»Sport24.ru вчера в 12:23
Состав «Рубина» может пополнить 22-летний нападающий Павел Долгов. Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
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