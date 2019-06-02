Футбол
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клубМатч ТВ 08:12
Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом дубайский клуб объявил на своих официальных страницах в соцсетях. Бразилец присоединится к своей новой команде 1 июля в качестве свободного агента.
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В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
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