Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клубМатч ТВ 08:12

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом дубайский клуб объявил на своих официальных страницах в соцсетях. Бразилец присоединится к своей новой команде 1 июля в качестве свободного агента.
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Веллитон нашел себе новый клуб

Soccer.ru08:54

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Матч ТВ08:12

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон стал игроком клуба «Аль-Васль»

Sport24.ru08:45

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон перешел в «Аль-Васль»

Спорт-Экспресс08:23

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Sportbox.RU08:12

Веллитон продолжит карьеру в клубе «Аль-Васль» из ОАЭ

РИА Новости08:51

Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел в другой клуб в ОАЭ – в «Аль-Васль»

Sports.ru08:33
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Шарджа». Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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