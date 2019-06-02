Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клубSportbox.RU 08:12

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом дубайский клуб объявил на своих официальных страницах в соцсетях. Бразилец присоединится к своей новой команде 1 июля в качестве свободного агента.
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Бывший нападающий «Спартака» Веллитон перешел в «Аль-Васль»

Спорт-Экспресс08:23

Веллитон продолжит карьеру в клубе «Аль-Васль» из ОАЭ

РИА Новости08:51

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон стал игроком клуба «Аль-Васль»

Sport24.ru08:45

Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешёл в другой клуб ОАЭ – «Аль-Васл»

Чемпионат12:42

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Sportbox.RU08:12

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Матч ТВ08:12

Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел в другой клуб в ОАЭ – в «Аль-Васль»

Sports.ru08:33
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Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Происшествия

Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

Спасатели разослали экстренное предупреждение

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайший час на территории Липецкой области ожидается гроза.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты

Инсайдеры показали первые фотографии чехлов для iPhone XI

Изображения аксессуаров для мобильных устройств iPhone XI от американской корпорации Apple выложили в социальных сетях.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

«Кульминация инженерной мысли»: NI рассказал о российском конкуренте F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) готовится запустить пилотный проект «детское купе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 10:36
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Политика

Савченко потребовала трибунала для Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази

Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
Обновлено в 11:54
Гаджеты

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Транспорт

Аэропорт Хельсинки предупредил о проблемах с багажом

В аэропорту Хельсинки сегодня возник сбой в системе обработки багажа. Об этом сообщается на сайте оператора воздушной гавани.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Боюсь, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба»

Мария Максакова высказалась о том, кто мог стать заказчиком убийства Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:00
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
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Веллитон
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Шарджа». Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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