Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон перешел в «Аль-Васль»Спорт-Экспресс 08:23

32-летний бразилец присоединится к команде 1 июля на правах свободного агента.
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Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешёл в другой клуб ОАЭ – «Аль-Васл»

Чемпионат12:42

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Sportbox.RU08:12

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон стал игроком клуба «Аль-Васль»

Sport24.ru08:45

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон перешел в «Аль-Васль»

Спорт-Экспресс08:23

Веллитон продолжит карьеру в клубе «Аль-Васль» из ОАЭ

РИА Новости08:51

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Матч ТВ08:12

Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел в другой клуб в ОАЭ – в «Аль-Васль»

Sports.ru08:33
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Происшествия

Погибший в драке с кавказцами в Москве боец ГРУ мог служить в Сирии

Боец ГРУ Никита Белянкин, который предположительно погиб во время драки на севере Москвы, мог служить в Сирии.
Обновлено в 15:43
Политика

В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте

На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Единоборства

Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья

Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли сыграла пышную свадьбу в Монако

Вчера Шарлотта и Димитрий прошли через гражданскую церемонию, которая состоялась во дворце ее дяди, князя Монако — Альбера II.
Обновлено в 14:00
Футбол

Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба

Именитый португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов в третий раз.
Обновлено в 18:09
Экономика

Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении

В требованиях к поставляемым приборам помимо прочего было указано, что оборудование в соответствии с законодательством должно иметь только российское происхождение.
Обновлено в 17:55
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Футбол

Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Культура

«Водоканал» поднял Знамя Победы

Следующей акцией, инициатором которой стал коллектив АО «Водоканал», станет эстафета песен Победы.
Обновлено в 20:34
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 15:21
Общество

Губернатор Иркутской области Левченко выписан из больницы

Как ранее сообщалось, губернатор Иркутской области Левченко 25 мая был госпитализирован в лечебное учреждение.
Обновлено в 21:54
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
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Веллитон
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий клуба «Шарджа». Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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