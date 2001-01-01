Футбол
Бывший нападающий «МЮ» поддержал ПогбаМатч ТВ 02:56
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался в поддержку полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля
Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:09
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Политика
США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети
Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Экс-тренер «Барселоны»: «Я бы не купил Гризманна»
Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Рексач прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
"Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тысяч", - заявил глава региона в штабе по ликвидации ЧС на заводе ГосНИИ "Кристалл".
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Транспорт
С Сахалина на Камчатку, в Комсомольск и Благовещенск полетели рейсы с дешевыми билетами
Оплату дешевых для населения билетов пока взял на себя областной бюджет, но в дальнейшем их финансирование надеются переложить на плечи федеральной казны.
Обновлено в 02:49
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Баскетбол
Кемба Уокер намерен сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае
По информации The New York Times, разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер намерен сыграть за сборную США на чемпионате мира-2019 в Китае.
Обновлено в 02:11
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Фабрегас написал трогательное письмо погибшему Рейесу
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на новость о смерти бывшего полузащитника «Севильи», «Атлетико», «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Арбитраж: РЖД за шум в новых домах не отвечает
Железнодорожники не несут ответственности за шум в построенных вблизи путей новых домах.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Авто
Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata
В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Apple планирует прекратить работу iTunes
Американская корпорация Apple планирует полностью отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 06:14