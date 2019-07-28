Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Bookmaker-ratings.ru 01:19
Уругвайский форвард Абель Эрнандес продолжит карьеру в Катаре. 28-летний футболист подписал контракт с «Аль-Ахли» из Дохи. Условия контракта с бывшим игроком ЦСКА остаются неизвестными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Футбол
Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Происшествия
Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке
Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Здоровье
От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств
Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Политика
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Петербурженка потянулась за котом и выпала с окна на девятом этаже
По предварительным данным, в 11:30 в доме №2/1 по улице Костюшко девушка потянулась за кошкой и выпала из окна на девятом этаже.
Обновлено в 06:33
Авто
В Петербурге показали плюшевый автомобиль-собаку
Жители Санкт-Петербурга заметили на городских улицах уникальную машину-собаку, которая была создана по мотивам кинокартины «Тупой и еще тупее», вышедшей в 1990-х годах.
Обновлено в 03:56
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с новым клубом
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Технологии
Игры Тима Уиллитса. Quake, Doom, Rage и всё лучшее
Забавно, что начало карьере Тима положила первая Doom — именно после неё Уиллитс решил разрабатывать видеоигры.
Обновлено в 06:10
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурном
Как сообщает официальный сайт нашей команды, петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.
Обновлено в 07:08
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Авто
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике на основе УАЗ-3151
Сообщество любителей автомобилей УАЗ напомнило об одной интересной модификации отечественного внедорожника на основе УАЗ-3151.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье
Обновлено в 06:47
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Петербурге задержан активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин
Активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, который планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве, задержан на Университетской набережной Петербурга.
Обновлено в 07:01
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Число задержанных на акции в Москве превысило 900
Обновлено вчера в 13:16