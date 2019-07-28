Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»Bookmaker-ratings.ru 01:19
Уругвайский форвард Абель Эрнандес продолжит карьеру в Катаре. 28-летний футболист подписал контракт с «Аль-Ахли» из Дохи. Условия контракта с бывшим игроком ЦСКА остаются неизвестными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Технологии
Голосовой помощник от «Яндекса» научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах огурца
Обновлено в 00:22
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Три человека погибли в результате ДТП в Левокумском районе Ставрополья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Во Владивостоке началось празднование Дня военно-морского флота
Сегодня, 28 июля, во Владивостоке отмечают День военно-морского флота (0+).
Обновлено вчера в 20:40
Общество
В Иркутске ушли под воду некоторые дороги и улицы
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено вчера в 01:27
Общество
Река Белая поднялась выше критической отметки в Черемховском районе
Уровень воды в реке Белая возле села Инга Черемховского района поднялся до 430 см при критической отметке в 420 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 02:53
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено 26 июля в 12:29
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей, меньше всего теряющих в цене
Обновлено в 01:00
Путешествия
В Великобритании разработали маршрут по местам съемок «Игры Престолов»
В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола
Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.
Обновлено 26 июля в 21:40
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено вчера в 02:58