Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»Sport24.ru 17:15
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды. Условия контракта не уточняются.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
Транспорт
Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году
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Транспорт
Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры
Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
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Музыка
Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России
Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
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Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
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Технологии
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Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Прокуратура США требует $100 миллионов от россиянина Винника и BTC-e
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Происшествия
Алана Мамаева выставила машину мужа на продажу
Алана Мамаева, супруга российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в исправительной колонии, выставила на продажу автомобиль мужа.
Обновлено вчера в 02:21
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено в 15:17
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
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Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Названо число задержанных на акции протеста в Москве
В ходе несогласованной акции протеста в Москве были задержаны 1074 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска
Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
Обновлено в 19:08
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении в возрасте 79 лет умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
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Баскетбол
Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета
Обновлено в 16:33
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Происшествия
Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье
Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.
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Здоровье
В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге
В общей сложности 6677 человек заразились лихорадкой денге в Танзании, 13 человек погибли, сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 10:13
Авто
На продажу выставлен «заряженный» Alpina B7 с пробегом, как у новой машины
Стоит сказать, что выставленный на продажу Alpina B7 был выпущен в 2006 году.
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Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Политика
В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР
В китайском внешнеполитическом ведомстве рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Путин встретился с родными погибших подводников
Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
Обновлено в 17:38
Общество
Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15