Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешел в катарский «Аль-Ахли»Sport24.ru 17:15

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Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба команды. Условия контракта не уточняются.
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