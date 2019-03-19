Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смертьRT на русском 01:27
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти. В интервью программе «Пусть говорят» Алдонин заявил, что в тот момент, когда Началова попала в больницу, он находился в командировке в другом городе.
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Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке.
— Евгений Алдонин, российский футболистStarHit.ru вчера в 12:00
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Евгений Алдонин о смерти Началовой: «У Веры была особая связь с мамой»
Комсомольская правдавчера в 16:55
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин не знал, как сообщить о ее смерти дочери
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