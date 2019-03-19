Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смертьRT на русском 01:27

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти. В интервью программе «Пусть говорят» Алдонин заявил, что в тот момент, когда Началова попала в больницу, он находился в командировке в другом городе.
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Евгений Алдонин
Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке.
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Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2005
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