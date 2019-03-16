Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал ее смертьРоссийская газета 13:57

Сегодня, 16 марта, стало известно, что певица Юлия Началова скончалась на 39 году жизни. Её представитель Анна Исаева написала в своём Instagram: «Час назад перестало биться сердце нашей Юли».

с чего всё началось

40-летний российский музыкант, певец, актер, продюсер, режиссер и композитор Дмитрий Ланской прокомментировал смерть своей бывшей супруги, певицы и актрисы Юлии Началовой. По словам артиста, о смерти Юлии он узнал от журналистов.

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