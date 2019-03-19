Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смертьРИА Новости вчера в 20:23
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки. По его словам, он узнал о кончине певицы, когда был в командировке в другом городе.
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Родители уверяли, что все под контролем, особых волнений не было. Я попросил держать меня в курсе о ее состоянии.
— Евгений Алдонин, российский футболистNewInform вчера в 23:53
с чего всё началось
Бывший муж певицы Юлии Началовой, экс-игрок российской сборной по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о ее смерти в интервью программе «Пусть говорят».Аргументы и Фактывчера в 21:03
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Армия и оружие
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Обновлено в 06:50
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