Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с нимИзвестия 01:18
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
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Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял. Мы развелись. Но после себя я оставил, квартиру, два машиноместа, машину и достаточно комфортные условия для проживания.
— Евгений Алдонин, российский футболистГазета.Ru вчера в 08:28
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Алдонин рассказал, с кем теперь будет жить 12-летняя дочь Юлии Началовой
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