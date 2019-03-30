Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с нимИзвестия 01:18
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
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Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял. Мы развелись. Но после себя я оставил, квартиру, два машиноместа, машину и достаточно комфортные условия для проживания.
— Евгений Алдонин, российский футболистГазета.Ru вчера в 08:28
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«Я не получил четкого ответа»: Алдонин рассказал о своем звонке Фролову насчет квартиры Началовой
Телепрограммавчера в 13:46
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Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
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Политика
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ
Заявления украинской стороны о плане Б на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
На Украине начались президентские выборы
Обновлено в 01:02
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ
Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Спорт
Сборная России проиграла Шотландии и Канаде на старте чемпионата мира
Мужская сборная России по керлингу проиграла два стартовых матча чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже.
Обновлено в 00:48
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Протесты в Барселоне завершились беспорядками
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Обновлено вчера в 22:37
Общество
В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку
В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах для чиновников и парламентариев
Сведения из деклараций о доходах госчиновников будут опубликованы уже после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
В России придумают новую настольную игру на замену «Морскому бою»
Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Единоборства
UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Маленькие звезды большого кино: трагические судьбы «королей эпизода»
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних минутах жизни Жанны Фриске
Уже прошло почти четыре года со смерти Жанны Фриске и только сейчас её лучшая подруга — Ольга Орлова нашла в себе силы рассказать о болезни певицы.
Обновлено вчера в 10:18