Происшествия

Бывший мэр Тулы задержана на КипреТАСС 05:35

Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в стране.
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Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по линии Интерпола

Бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС" Алиса Толкачева задержана на Кипре. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник. "Толкачева задержана местной полицией в рамках операции по линии Интерпола по запросу России.
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