Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, стала лидером на выборах в Европарламент в Великобритании по итогам подсчетов голосов в 140 из 373 избирательных округов.
Обновлено вчера в 21:48
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 14:02
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
Спор за участки, выкупленные ПАО «ГАЗ», закончился не в пользу истца
Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО «Нижегородское оптово-розничное предприятия» в признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключённого между ПАО «ГАЗ» и министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в части земельных участков, которые необходимы для использования здания истца.
Обновлено вчера в 22:23
Религия
Строителям собора Св. Екатерины не остается ничего кроме храма на воде
На фоне бурного обсуждения площадок сегодня (историческое место, снова сквер или площадь 1905 года) специалист по конкурентной разведке и экс-профессор УрГЭУ Евгений Ющук высказал непопулярную идею.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Россияне «ополчились» на бесплатную медицину
В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44
Театры
«Большие гастроли» приезжают в Хакасию
С 31 мая по 2 июня Курганский государственный театр драмы (Курган, Курганская область) в ходе обменных гастролей, представит зрителям Хакасии четыре спектакля.
Обновлено вчера в 23:11
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована
Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной.
Обновлено в 00:01
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В России появятся снаряды с управляемым подрывом калибра 57 мм
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Путешествия
Без визы прямым рейсом – Тайвань стал ближе приморцам
Российская компания Royal Flight выполняет прямой рейс Москва-Тайбэй.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено вчера в 15:00
Финансы
Назван основной риск для курса рубля
В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Переутомление на работе и игры на компьютере ВОЗ признала болезнью
Переутомление или «Синдром эмоционального выгорания» ВОЗ описала как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».
Обновлено 25 мая в 21:20
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00