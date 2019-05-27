Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента

Эхо Москвы01:46

Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

RT на русскомвчера в 21:14

Нил Ушаков: выборы в ЕП показали, что у идеи согласия в Латвии много сторонников

ТАССвчера в 07:14

Экс-мэра Риги Ушакова избрали в ЕП

Газета.Ruвчера в 20:44

Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

РИА Новостивчера в 19:38

СМИ: Нила Ушакова избрали в Европарламент

Парламентская газетавчера в 06:35

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Коммерсантъвчера в 20:53
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Армия и оружие

Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Наука

В России создан уникальный материал на основе алюминия

Обновлено вчера в 04:49
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено вчера в 13:15
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Общество

Росконтроль определил лучшие томатные соки

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:31
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии

Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Дима Билан на архивном видео показал школьный последний звонок

Обновлено в 02:07
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Переходы станут доступны для пользования в конце следующего года, после ввода трассы в эксплуатацию, передает ТАСС.
Обновлено в 02:01
Экономика

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол

Дзюба восхитился посещаемостью матчей «Зенита»

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники.
Обновлено в 00:17
Религия

В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
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Нил Валерьевич Ушаков
Латвийский политик
Латвийский политик. Мэр города Рига с 1 июля 2009 по 5 апреля 2019. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
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