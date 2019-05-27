Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран депутатом Европарламента

Эхо Москвы01:46

Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

RT на русскомвчера в 21:14

Нил Ушаков: выборы в ЕП показали, что у идеи согласия в Латвии много сторонников

ТАССвчера в 07:14

Экс-мэра Риги Ушакова избрали в ЕП

Газета.Ruвчера в 20:44

Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

РИА Новостивчера в 19:38

СМИ: Нила Ушакова избрали в Европарламент

Парламентская газетавчера в 06:35

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Коммерсантъвчера в 20:53
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За стрельбу на парковке у «Юности» петербуржца отправили в колонию

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Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
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В сети появилось видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

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На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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