Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в ЕвропарламентREGNUM вчера в 22:58
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 27 мая латвийским Центризбиркомом. Ушаков возглавил на выборах в Европарламент список партии «Согласие».
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Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд
В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Общество
Ответственного за дороги в Челябинске отстранили от работы
Глава Челябинска Владимир Елистратов отстранил от работы начальника управления дорожного хозяйства Алексея Шабалина после поездки врио губернатора области Алексей Текслер и критики состояния дорог в городе.
Обновлено в 03:38
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Huawei подпала под акции
Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и ее суббренда Honor.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала снимок с глубоким декольте
Артистка опубликовала черно-белую фотографию с глубоким декольте в компании своего коллеги по спектаклю.
Обновлено в 02:59
Политика
В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков
Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Общество
Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето
27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Шипулин выиграл праймериз по довыборам в Госдуму
Обновлено в 02:53
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Трамп считает, что США и Китай заключат «замечательное» торговое соглашение
Американский лидер Дональд Трамп считает, что США и Китай заключат «замечательное» торговое соглашение.
Обновлено в 03:31
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Внедорожный Audi TT покажут на выставке Wörtherseetreffen-2019
В ближайшее время состоится выход новой внедорожной модификации купе Audi TT.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Прибыль промпредприятий Китая снизилась в апреле
Фото: EPA / QILAI SHEN Прибыль промышленных предприятий Китая в апреле снизилась на 3,7% в годовом выражении, отчасти из-за высокой базы сравнения в предыдущем году, и составила 515,4 млрд юаней ($74,8 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки.
Обновлено в 02:25