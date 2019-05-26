Политика
Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в ЕвропарламентРБК 22:09
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент. Он возглавил список партии «Согласие», следует из результатов данных Центризбиркома Латвии. Партия Ушакова получила два мандата.
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Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Технологии
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США
Хакеры вывели из строя государственные сервисы американского Балтимора, используя программу EternalBlue, которая была разработана Агентством национальной безопасности США.
Обновлено в 08:05
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено в 21:01
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах
В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:56
Происшествия
Пассажирский автобус «Киев — Прага» сгорел дотла на трассе в Польше
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
Обновлено в 12:48
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, стала лидером на выборах в Европарламент в Великобритании по итогам подсчетов голосов в 140 из 373 избирательных округов.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Космос
В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink
Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено в 14:33
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Политика
МИД Ирана опроверг информацию о начале переговоров с США
Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о якобы начавшихся переговорах между представителями Тегерана и Вашингтона.
Обновлено в 11:08
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 22:32