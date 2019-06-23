Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий МихалёвRT на русском вчера в 23:59

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. «Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
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Умер руководивший Читой почти 20 лет Анатолий Михалев

РБК03:00

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

РИА Новости01:25

Митрич

Чита.Рувчера в 23:20

С Анатолием Михалевым читинцы смогут проститься 25 июня

Московский Комсомолец Чита01:38

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

RT на русскомвчера в 23:59

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

ТАССвчера в 23:53

Скончался экс-мэр Читы Анатолий Михалёв

Заб.Рувчера в 22:50
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Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Обновлено в 05:39
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье

В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Политика

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля

Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В Свердловской области в результате драки погиб мужчина

В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:23
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика

Косачев назвал ответственного за протесты в Грузии

Власти Грузии переложили на РФ ответственность за случившиеся в стране беспорядки и провокации.
Обновлено в 06:48
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Политика

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.
Обновлено в 07:34
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле

Обновлено в 06:32
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат на два миллиона долларов

Национальная хоккейная лига повысила потолок зарплат, сообщает официальный сайт НХЛ. В следующем сезоне он составит 81,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Футбол

Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время строить футбольный стадион в Уфе не планируется.
Обновлено в 05:41
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
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Анатолий Дмитриевич Михалёв
Российский государственный деятель. Глава администрации города Читы с 1 марта 2001 по 19 сентября 2014 года. Глава городского округа «Город Чита» с 25 сентября 2014 года. Заслуженный муниципальный служащий Читинской области
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