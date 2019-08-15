Происшествия
Бывший летчик оценил действия пилотов самолета «Уральских авиалиний»ФАН вчера в 04:05
Пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье, выполняя рейс по маршруту Москва — Симферополь. Авиапроисшествие случилось спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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