Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»Газета.Ru 03:41

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной. Об этом пишет New Straits Times. Стороны оформили неотменяемый развод.
Читать в источнике
Обсудить6

Подробнее о событии

СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии

Woman.ru05:57

Власти малайзийского штата Келантан не знают о разводе султана с россиянкой

РИА Новости07:00

Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Пятый канал06:47

«Он оплачивает ей загородный дом с охраной»: адвокат рассказал, как живет «Мисс Москва» после новостей о разводе с экс-королём Малайзии

Комсомольская правда06:11

В Сети появилась информация о разводе бывшего короля Малайзии с «Мисс Москвой»

StarHit.ru05:00

СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии

Телепрограмма05:52

Экс-король Малайзии развелся с русской красоткой

Дни.ру04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Политика

Кто ответит за крушение «Боинга» над Донбассом

Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Происшествия

Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве, сообщает в понедельник генеральная прокуратура штата.
Обновлено 15 июля в 14:35
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка

Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
Наука

Илон Маск показал чип для чтения мыслей

Обновлено в 07:11
Футбол

Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол

В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Политика

Украинский закон о госязыке вызвал озабоченность ООН

Заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити

Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Apple представила новые эмодзи для iOS 13

Обновлено в 05:46
Происшествия

Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Обновлено в 08:02
Политика

Против Порошенко завели 11 уголовных дел

Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Футбол

Стив Брюс возглавил ФК «Ньюкасл»

Стив Брюс занял пост главного тренера ФК «Ньюкасл». Об этом 17 июля сообщается на сайте английской футбольной команды.
Обновлено в 07:24
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
Политика

Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег

Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
ещё по теме
Воеводина
Автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная в пределах южной части Среднедунайской низменности. Площадь края составляет 21 532 км², население, по данным переписи 2011 года, - 1 931 809 человек или 26,9% от общего населения Сербии. В Воеводине проживают представители 26 этносов, в крае на официальном уровне используются шесть языков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное