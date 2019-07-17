Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»Газета.Ru 03:41

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной. Об этом пишет New Straits Times. Стороны оформили неотменяемый развод.
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СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с бывшим королем Малайзии

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Экс-король Малайзии развелся с русской красоткой

Дни.ру04:44

Друзья рассказали о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

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Woman.ru05:57

Экс-король Малайзии развелся с мисс Москва, пишут СМИ

РИА Новости05:24

«Мисс Москва» побаловала экс-короля Малайзии сладеньким — фото

Пятый каналвчера в 12:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
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Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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Культура

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Общество

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"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
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Космос

Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
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Технологии

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SAP, Segezha Group, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения комплексной системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA и SAP Central Finance.
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Происшествия

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Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

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Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
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Воеводина
Автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная в пределах южной части Среднедунайской низменности. Площадь края составляет 21 532 км², население, по данным переписи 2011 года, - 1 931 809 человек или 26,9% от общего населения Сербии. В Воеводине проживают представители 26 этносов, в крае на официальном уровне используются шесть языков.
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