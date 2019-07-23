Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" ведет переговоры с "Сент-Этьен" о покупке игрока за 10 миллионов евро. 29-летнему Кабелле предложили контракт на 3 года с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год. Это в 2 раза выше, чем зарплата полузащитника в "Сент-Этьене".

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Армия и оружие На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

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