Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»МонаВиста 06:33
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" ведет переговоры с "Сент-Этьен" о покупке игрока за 10 миллионов евро. 29-летнему Кабелле предложили контракт на 3 года с зарплатой в размере 3 миллионов евро в год. Это в 2 раза выше, чем зарплата полузащитника в "Сент-Этьене".
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