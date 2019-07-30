Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»Спорт-Экспресс 16:12
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды. 29-летний уругваец заключил контракт с клубом из Флориды до конца сезона 2019/2020. Перейра перешел в "Краснодар" в 2013-м из уругвайского "Лануса".
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Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши
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Космос
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Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
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Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
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Володина рассказала, каким будет август для разных знаков Зодиака
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Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Транспорт
Под Тулуном перекрыли федеральную трассу «Сибирь»
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о проверке МВД двух сделок Антипинского НПЗ
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Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Зарубежные ученые провели исследования, которые позволили признать, что боль в левом плече является основным симптомом сердечного приступа.
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Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
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В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
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Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Моуринью может стать новым тренером Черышева
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
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Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
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Германия ждет безопасных вокзалов
После убийства во Франкфурте глава МВД пообещал бороться с ненавистью и насилием Во вторник в Германии состоялось экстренное совещание представителей силовых ведомств под руководством министра внутренних дел Хорста Зеехофера.
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