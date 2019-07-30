Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»Спорт-Экспресс вчера в 16:12
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды. 29-летний уругваец заключил контракт с клубом из Флориды до конца сезона 2019/2020. Перейра перешел в "Краснодар" в 2013-м из уругвайского "Лануса".
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Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Обновлено вчера в 07:16
Экология
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Экономика
Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто
Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Культура
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Транспорт
Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря
Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 00:51
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Авто
Шкода Рапид 2018: табуретка класса «Солярис» «Рио» и «Поло», но вне конкуренции
Обновлено в 00:37
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Камеры сняли ДТП с каршеринговым авто в Петербурге
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели аварию с участием каршерингового автомобиля в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года
Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
PlayStation может подорожать из-за торговой войны США и Китая
Игровые приставки PlayStation могут подорожать в США из-за повышения тарифов на составные части консолей, произведенные в Китае.
Обновлено в 00:54
Технологии
У легальных онлайн-кинотеатров появится специальная метка
Легальные онлайн-кинотеатры вскоре можно будет легко отличить от пиратских сайтов — в поисковиках у официальных площадок появится специальная отметка.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Футбол
Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:07
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено вчера в 12:18