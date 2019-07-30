Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды. 29-летний уругваец заключил контракт с клубом из Флориды до конца сезона 2019/2020. Перейра перешел в "Краснодар" в 2013-м из уругвайского "Лануса".

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