Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»Спорт-Экспресс 16:12
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды. 29-летний уругваец заключил контракт с клубом из Флориды до конца сезона 2019/2020. Перейра перешел в "Краснодар" в 2013-м из уругвайского "Лануса".
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Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
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МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
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Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
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Северная Корея произвела запуск нескольких снарядов
КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
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Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
Обновлено вчера в 18:42
Хоккей
«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»
«Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
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Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
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К южному побережью Китая приближается тропический шторм
Новый тропический шторм, сформировавшийся в Южно-Китайском море, в ближайшие сутки может обрушиться на побережье КНР.
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Наталья Бардо поделилась редким фото с сыном
31 мая 2016 года Наталья Бардо впервые стала мамой: на свет появился ее сын Эрик от режиссера Марюса Вайсберга.
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«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
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Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье
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NASA пропустило «город НЛО» на Луне
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Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
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