Футбол
Lenta.ruБывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
30 июля Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. Последним профессиональным клубом в послужном списке игрока стали самарские «Крылья Советов». До этого хавбек выступал за столичный "Спартак", в составе которого завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016 / 2017.
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Политика
Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
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Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
В Кремле приветствуют нормализацию отношений РФ и Украины
В Кремле приветствуют нормализацию отношений РФ и Украины и все, что нужно сделать для этой нормализации.
ФАН 05:45
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Наука
Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе
В рамках научной работы специалисты узнали, что за последние полвека в Восточной Европе температура воздуха весной увеличивалась каждые десять лет на один градус Цельсия, что привело к уменьшению размеров весенних половодий и к увеличению числа масштабных осадков в летние периоды.
МедиаПоток 02:46
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Армия и оружие
В портах на западе Индии ожидают вторжение из Пакистана
В индийском штате Гуджарат все порты приведены в состояние повышенной готовности в связи с информацией о том, что в отряд пакистанского спецназа собирается проникнуть в страну.
Московский Комсомолец 03:31
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.
Газета.Ru 04:43
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Армия и оружие
«Силы тигра» переименовали и передали под командование армии Сирии
Элитные подразделения сирийской разведки ВВС «Силы тигра» переименованы и переданы под непосредственное руководство центрального командования армии.
News.ru 07:31
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина
Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
РБК 07:31
Политика
Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»
«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа на сайте канцлера.
Известия 06:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика
Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу
Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
Московский Комсомолец 02:44
Происшествия
Возросло число жертв обрушения дома во Львовской области
Число жертв обрушения подъезда в четырёхэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области увеличилось до восьми.
Life.ru 02:06
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Шоу-бизнес
Лолита Милявская: Я развожусь в четвертый раз и плачу
55-летняя Лолита Милявская призналась, что все-таки разводится с 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым.
Ruposters.ru 05:42
Кино
Хотиненко рассказал о кинофестивале «Будем жить»
Режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с «Известиями» рассказал о московском кинофестивале «Будем жить», председателем жюри которого выступил.
RT на русском 07:22