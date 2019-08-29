Футбол
Lenta.ruБывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
30 июля Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. Последним профессиональным клубом в послужном списке игрока стали самарские «Крылья Советов». До этого хавбек выступал за столичный "Спартак", в составе которого завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016 / 2017.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
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РИА Новости 01:43
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
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РИА Новости 04:15
Экономика
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Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
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В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
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Российская газета 04:34
Финансы
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Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Общество
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности
Москва вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности.
РБК 03:13
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Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Происшествия
Избиение российского подростка воспитателями в лагере попало на видео
Следователи проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком в детском оздоровительном лагере в Пензенской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Lenta.ru 04:14
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru вчера в 15:26
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
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Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
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Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
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Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок
Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.
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BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
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Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
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Экономика
Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России
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Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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