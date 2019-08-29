Футбол

Lenta.ruLenta.ruБывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

30 июля Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. Последним профессиональным клубом в послужном списке игрока стали самарские «Крылья Советов». До этого хавбек выступал за столичный "Спартак", в составе которого завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016 / 2017.
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Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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