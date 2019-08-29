30 июля Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. Последним профессиональным клубом в послужном списке игрока стали самарские «Крылья Советов». До этого хавбек выступал за столичный "Спартак", в составе которого завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016 / 2017.

Экономика Росстат заявил о росте бедности в России В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Политика МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Финансы Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4% Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.

Общество Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности Москва вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности.

Происшествия Избиение российского подростка воспитателями в лагере попало на видео Следователи проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком в детском оздоровительном лагере в Пензенской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Политика Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.

Общество Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.