Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Сообщается, что причиной такого решения 31-летнего защитника стали проблемы с коленом. Теперь Ричардс сосредоточится на своем бизнесе и будет работать в структуре «Сити».

Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 31 год

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