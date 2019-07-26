Футбол
Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 31 годМатч ТВ 01:54
Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Сообщается, что причиной такого решения 31-летнего защитника стали проблемы с коленом. Теперь Ричардс сосредоточится на своем бизнесе и будет работать в структуре «Сити».
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Ричардс закончил карьеру из-за проблем с коленом
Евро-футбол.рувчера в 09:42
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