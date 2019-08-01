Футбол

Бывший игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»МК-Спорт 06:40

Бывший полузащитник "Спартака" Арас Езбилис расторг контракт с турецким клубом "Бешикташ".
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«Бешикташ» расторг контракт с экс-спартаковцем Озбилизом. За 3 года он провел за клуб 5 игр

Sport24.ru03:04

Бывший футболист «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

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Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»

Газета.Ru05:13

Экс-игрок «Спартака» Езбилис ушел из «Бешикташа»

Спорт-Экспресс03:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
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