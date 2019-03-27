Футбол
Бывший игрок «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан»Спорт-Экспресс вчера в 11:50
В последнее время занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии. Он выступал за "Партизан" в качестве игрока и стал с ним двукратным чемпионом Югославии. Также он выиграл чемпионат России вместе с "Рубином".
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Легенда сборной Югославии возглавит «Партизан». Он не тренировал с 2011-го
Спорт день за днем26 марта в 18:51
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено 26 марта в 17:40
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.
Обновлено в 02:12
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре
«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».
Обновлено в 03:49
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации
Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее
Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому вместо земельного участка многодетная семья может получить денежную компенсацию в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 03:38
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Политика
Лукашенко намерен 19 апреля обратиться к народу и парламенту
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту предварительно намечено на 19 апреля.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Интернет
BitTorrent запустит стриминговый сервис с поддержкой криптовалют
BitTorrent планирует запустить новый сервис для стримеров с поддержкой токена BTT.
Обновлено в 05:06
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Обновлено в 05:33
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Украине прогремела серия мощных взрывов
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот
Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26