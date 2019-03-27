Бывший игрок «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан»Спорт-Экспресс вчера в 11:50

В последнее время занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии. Он выступал за "Партизан" в качестве игрока и стал с ним двукратным чемпионом Югославии. Также он выиграл чемпионат России вместе с "Рубином".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Спорт Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".

Авто Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Происшествия Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре «Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Наука Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.

Общество 95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому вместо земельного участка многодетная семья может получить денежную компенсацию в 200 тысяч рублей.

Культура YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Политика Лукашенко намерен 19 апреля обратиться к народу и парламенту Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту предварительно намечено на 19 апреля.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Футбол Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед» Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Общество Европа окончательно запретила пластиковую посуду Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет BitTorrent запустит стриминговый сервис с поддержкой криптовалют BitTorrent планирует запустить новый сервис для стримеров с поддержкой токена BTT.

Политика Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.

Экономика РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Политика США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.