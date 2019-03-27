Футбол

Бывший игрок «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан»Спорт-Экспресс вчера в 11:50

В последнее время занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии. Он выступал за "Партизан" в качестве игрока и стал с ним двукратным чемпионом Югославии. Также он выиграл чемпионат России вместе с "Рубином".
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Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»

Советский спортвчера в 12:08

Легенда сборной Югославии возглавит «Партизан». Он не тренировал с 2011-го

Спорт день за днем26 марта в 18:51

Чемпион России в составе «Рубина» возглавил «Партизан»

Sportbox.RUвчера в 12:46

Чемпион России в составе «Рубина» возглавил «Партизан»

Матч ТВвчера в 12:46

Чемпион России в составе «Рубина» возглавил «Партизан»

Sport24.ruвчера в 11:42

Бывший игрок «Рубина» может стать наставником «Партизана»

Чемпионатвчера в 03:03

Бывший игрок «Рубина» Милошевич возглавил «Партизан»

Спорт-Экспрессвчера в 11:50
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Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Авто

Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено 26 марта в 17:40
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.
Обновлено в 02:12
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре

«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».
Обновлено в 03:49
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Наука

Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации

Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе

Обновлено в 04:54
Общество

95% многодетных семей, получивших бесплатную землю под ИЖС, продают ее

Напомним, в прошлом году был принят закон, по которому вместо земельного участка многодетная семья может получить денежную компенсацию в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 03:38
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Политика

Лукашенко намерен 19 апреля обратиться к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту предварительно намечено на 19 апреля.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Футбол

Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Интернет

BitTorrent запустит стриминговый сервис с поддержкой криптовалют

BitTorrent планирует запустить новый сервис для стримеров с поддержкой токена BTT.
Обновлено в 05:06
Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Обновлено в 05:33
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Происшествия

На Украине прогремела серия мощных взрывов

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
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Саво Милошевич
Югославский футболист
Югославский и сербский футболист, нападающий. Воспитанник белградского «Партизана», выступал в чемпионатах Англии, Испании, Италии, России и MLS. Сыграл 101 матч и забил 35 голов за сборную Югославии/Сербии и Черногории, также провёл один матч и отметился двумя забитыми голами в составе сборной Сербии. Участник чемпионатов мира 1998 и 2006 годов, а также чемпионата Европы 2000 года.
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Слободан Милошевич
Югославский политик
Югославский и сербский государственный и политический деятель, президент Сербии в 1989-1997 годах, а затем президент Союзной Республики Югославия в 1997-2000 годах. Милошевич был одной из центральных фигур в событиях распада Югославии и кровопролитных вооружённых конфликтов, которые сопровождали этот процесс.
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