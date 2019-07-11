Футбол

Бывший игрок «Рубина» Маркано перешел из «Ромы» в «Порту»Спорт-Экспресс 06:22

Защитник Иван Маркано перешел из "Ромы" в "Порту", сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на четыре года. В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей за "Рому" и забил один гол.
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Бывший защитник «Рубина» Маркано стал одноклубником Зе Луиша (фото)

Советский спорт07:03

«Порту» объявил о переходе экс-игрока «Рубина» Маркано

Sport24.ru06:51

Бывший игрок «Рубина» Маркано перешел из «Ромы» в «Порту»

Спорт-Экспресс06:22

Экс-защитник «Рубина» Маркано вернулся в «Порту» после года в «Роме»

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В «Порту» вернулся экс-защитник «Рубина»

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Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»

Матч ТВ06:24

Маркано вернулся из «Ромы» в «Порту» за 3 млн евро

Sports.ru06:59
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