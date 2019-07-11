Футбол
Бывший игрок «Рубина» Маркано перешел из «Ромы» в «Порту»Спорт-Экспресс 06:22
Защитник Иван Маркано перешел из "Ромы" в "Порту", сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на четыре года. В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей за "Рому" и забил один гол.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
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Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
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Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
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Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
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В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
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Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ
Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
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Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
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Замглавы Пенсионного фонда России признал вину и подал в отставку
Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину и подал в отставку.
Обновлено в 15:06
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Авто
Компания Bugatti выпустила двухсотый Chiron
Автомобильная компания Bugatti выпустила двухсотый гиперкар Bugatti Chiron, который получит более эксклюзивное исполнение кузова.
Обновлено в 12:22
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече
Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.
Обновлено в 09:03
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга
"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Общество
Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия
В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Политика
Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой
Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
В КНДР планируют создать оружие против истребителей F-35
В Корейской Народно-Демократической республике заявили о разработке своего собственного специального оружия для «уничтожения» самолетов F-35.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти орангутана с Бали
Суд индонезийского города Денпасар решил отправить на год в тюрьму 27-летнего россиянина Андрея Жесткова за попытку вывезти орангутана с Бали в Россию, пишет газета Jakarta Post, ссылаясь на решение суда.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили позволявшую прослушивать разговоры уязвимость
Американская компания Apple временно отключила в часах Apple Watch приложение, в котором была обнаружена уязвимость, дающая возможность прослушивать разговоры на чужом устройстве.
Обновлено в 15:44
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе
Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19