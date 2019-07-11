Защитник Иван Маркано перешел из "Ромы" в "Порту", сообщает официальный сайт португальского клуба. Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на четыре года. В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей за "Рому" и забил один гол.

Бывший игрок «Рубина» Маркано перешел из «Ромы» в «Порту»

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