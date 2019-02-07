Бывший игрок «МЮ» назвал футболиста, способного усилить командуГазета.Ru вчера в 18:14

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун рассказал, кто из нынешних футболистов мог бы усилить состав "красных дьяволов", передает "Советский спорт".

Общество Названы первые результаты проверок бензина Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92.

Армия и оружие Аналитики из Швеции: Россия готовится к полномасштабной войне Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны.

Происшествия Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.

Политика Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.

Технологии Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри компании.

Происшествия Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса в грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.

Шоу-бизнес 35-летняя Виктория Лопырева родила первенца Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».

Общество В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.

Общество Видео с церемонии прощания с Децлом опубликовали в Сети В Москве проходит церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. В Сети появилось видео с места событий.

Авто Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.

Политика В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил» В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство Kyodo.

Происшествия Из обломков перевозившего футболиста Салу самолета извлекли тело Из разбившегося самолета, в котором, предположительно, летел футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, спасатели извлекли тело.

Происшествия В Эквадоре зарезали российского туриста Российский турист умер от ножевых ранений в столице Эквадора Кито.

Спорт Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.

Гаджеты В России создали православный телефон Ранее в январе Caviar представил кнопочный «Tsar-телефон», посвященный родоначальнику княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей на Руси, а также датскому воину Рагнару Лодброку.

Общество В Москве найден клад серебряных монет XIX века В Москве на Долгоруковской улице при раскопах археологи нашли клад серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века, сообщается на портале мэра столицы.

Авто Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.

Общество Откровенный наряд бразильского сенатора произвел фурор в Сети Наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность вызвал бурный общественный резонанс.

Происшествия В центре Саратова рухнула часть кровли аварийного жилого дома Часть кровли аварийного жилого двухэтажного дома обрушилась в четверг в центре Саратова, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Происшествия Силовики пришли к российским сектантам 20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы».

Здоровье В Китае расследуют дело о партии иммуноглобулина с антителами к ВИЧ Власти Китая ведут расследование в связи с данными о том, что в партии произведенного в Шанхае иммуноглобулина человека для внутривенных инъекций могут содержаться антитела к ВИЧ, говорится в заявлении государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

Происшествия В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.

Политика Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.

Происшествия В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.

Происшествия В московском метро мужчину ранили ножом Полицейские задержали мужчину, который напал на пассажира на станции метро "Автозаводская" в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.