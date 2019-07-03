Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года.

Политика США ввели санкции против кубинской компании из-за ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты ввели санкции против кубинской экспортной компании Cubametales из-за ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте американского минфина в среду, 3 июля.

Здоровье Главной причиной рака у красноярцев объявили курение Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.

Общество Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

Политика Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Общество Школьные экскурсии: за и против Полевые выходы предоставляют ученикам новые возможности обучения через опыт: школьная археологическая экспедиция, сбор материала для школьного музея, работа в местной биостанции, метеостанции, исследование экологической обстановки на местности и многое другое.

Экономика Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль «Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.

Политика Совет Европы потребовал от России еще €55 млн Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.

Общество СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Спорт Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Экология Maaseudun Tulevaisuus (Финляндия): изменение климата влияет на российскую лесную промышленность (Maaseudun Tulevaisuus) Опираясь на Парижское соглашение по климату, в декабре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ издало указ о начале государственной программы по развитию лесной промышленности и региональных лесных программ, при помощи которых можно будет подготовиться к изменению климата.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Транспорт Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.