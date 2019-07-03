Футбол
Бывший игрок «Краснодара» отреагировал на отстранение МусаеваNews.ru вчера в 06:34
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года.
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Политика
Путин рассказал о планах на 2024 год
Обновлено вчера в 23:11
Политика
США ввели санкции против кубинской компании из-за ситуации в Венесуэле
Соединенные Штаты ввели санкции против кубинской экспортной компании Cubametales из-за ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте американского минфина в среду, 3 июля.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено вчера в 01:24
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Лоза встал на сторону Пугачевой после случая на Рижском вокзале
По словам Лозы, Пугачева — не единственная, кто выезжал на железнодорожную платформу.
Обновлено 02 июля в 11:36
Политика
Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников
Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Школьные экскурсии: за и против
Полевые выходы предоставляют ученикам новые возможности обучения через опыт: школьная археологическая экспедиция, сбор материала для школьного музея, работа в местной биостанции, метеостанции, исследование экологической обстановки на местности и многое другое.
Обновлено вчера в 10:05
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено 02 июля в 22:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль
«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено вчера в 00:19
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Спорт
Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой
Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Экология
Maaseudun Tulevaisuus (Финляндия): изменение климата влияет на российскую лесную промышленность (Maaseudun Tulevaisuus)
Опираясь на Парижское соглашение по климату, в декабре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ издало указ о начале государственной программы по развитию лесной промышленности и региональных лесных программ, при помощи которых можно будет подготовиться к изменению климата.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37