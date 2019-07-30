Футбол
Бывший игрок «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»Sport24.ru вчера в 16:28
Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в «Орландо Сити», сообщает официальный сайт клуба МЛС. Соглашение с 29-летним уругвайцем рассчитано на один сезон.
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Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Политика
США официально выйдут из ДРСМД на этой неделе
Американская сторона официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на этой неделе - 2 августа, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 02:51
Политика
Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Александр Панайотов боится потерять любимую жену
Обновлено в 03:45
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Футбол
Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в июле
Обновлено в 03:47
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
Китай запретил жителям поездки на Тайвань
Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС. Запрет носит временный характер.
Обновлено в 03:06
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Кино
Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 01:38
Футбол
Моуринью может возглавить клуб Черышева
Отмечается, что агент Моуринью Жорже Мендеш является деловым партнером Лима. За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Обновлено в 03:51
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»
Обновлено в 03:20