Футбол
Бывший игрок «Динамо» Хольмен может продолжить карьеру во ФранцииSport24.ru 20:52
Экс-защитник «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L’Equipe. По данным источника, Хольмен получил предложение от «Амьена». Клуб предложил 27-летнему шведу трехлетний контракт, а игрок дал свое согласие на переход.
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